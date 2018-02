Zehn Jahre "Arche Noah" auf Spitzbergen Klimawandel bedroht Saatguttresor

120 Meter tief reicht ein Tunnel in eine alte Kohlegrube, am Ende sind drei große Hallen. Das Ganze ist Stahlbeton-armiert und mit Doppeltüren gesichert, um einem Flugzeugabsturz und auch einer Atombombe standzuhalten. Der Permafrost sichert auf natürliche Weise die Keimfähigkeit des Saatgutes, das hier in Millionen Samenproben zusammengeführt wurde. Finanziert wurde das Ganze überwiegend von der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung.