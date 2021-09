Wolfgang Schäuble – Präsident der halben Reformen

per Mail teilen

Der scheidende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verlieh dem Amt persönlich Glanz, setzte aber nur halbherzige Reformen durch. Martin Rupps ist froh, dass die Union die Präsidentschaft verloren hat.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özoğuz ist als Nachfolgerin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im Gespräch. Die SPD war bei der Bundestagswahl am Sonntag stärkste Kraft geworden, sodass sie Anspruch auf den Vorsitz im Präsidium hat. Wolfgang Schäuble dürfte - zusammen mit Frauen und Männern aus anderen Fraktionen – zum Stellvertreter von Aydan Özoğuz gewählt werden.

Die Arbeitsbilanz von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fällt zwiespältig aus dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/Kay Nietfeld

Ich bin froh, dass die Union die Präsidentschaft im Bundestag verloren hat. Zweifellos brachte Wolfgang Schäuble Glanz in dieses Amt mit seiner enormen politischen Lebensleistung und dem lakonischen Stil, mit der er die flegelhaften Newcomer von der AfD auflaufen ließ. In einem Parlament, dessen Debatter schärfer und polemischer wurden, wirkte Wolfgang Schäuble als sprichwörtlicher Fels in der Brandung.

Bundestag trotz Reform größer geworden

Zur Bilanz seiner Amtszeit gehört aber auch, dass er bei Kernthemen des Parlaments zu wenig politische Durchsetzungskraft aufbrachte oder aufbringen wollte. Nach dieser Bundestagswahl kommt in den viel zu vollen Plenarsaal eine weitere „Schulklasse“ hinzu. Wolfgang Schäubles Wahlrechtsreform verfehlte klar ihr Ziel. Auch das sogenannte Lobbyregister, mit der Interessenvertretungen ihre Arbeit in Berlin öffentlich machen, blieb eine halbgare Angelegenheit. Echte Transparenz geht anders. Beim Thema der Nebeneinkünfte, die Bundestagsabgeordnete offenlegen müssen, hat nicht einmal die Maskenaffäre zu einer mutigen, zeitgemäßen Lösung geführt.

In allen Fällen (und manchen mehr) trat die Union als Bremser auf. Da war es kein Glück, dass der Bundestagspräsident aus ihrem Kreis kam.

Ich wünsche mir, dass sich die mutmaßlich neue Bundestagspräsidentin Aydan Özoğuz weniger am parteipolitischen Strippenziehen beteiligt als ihr Vorgänger. Das Amt steht wie das des Bundespräsidenten über den Parteien. Zur Arbeitsplatzbeschreibung gehört nicht, Kandidaten für den Parteivorsitz aufs Schild zu heben oder Kanzlerkandidaten durchzudrücken.