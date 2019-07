Etwa 25.000 Menschen in Baden-Württemberg haben keine Wohnung. Zu viele, findet Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen. Doch es hätte schlimmer kommen können.

"Die Zahl ist gemessen an dem, was wir zu befürchten hatten, doch nicht so dramatisch, wie man es vielleicht manchmal spürt", sagte Lucha im SWR. Baden-Württemberg stehe deutschlandweit relativ gut da, was sich auch in der Statistik widerspiegele: "Fakt ist: Baden-Württemberg ist immer noch das Bundesland mit der geringsten Armutsgefährdung." Das sei die wichtigste Prävention gegen den Verlust der Wohnung.

Obdachlosigkeit verhindern

Insgesamt fördere das Land Hilfsangebote für Obdachlose mit 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Gemeinsam mit den Trägern der Wohlfahrtshilfe seien mehrere Schwerpunkte vereinbart worden. Zum einen müsse erreicht werden, "dass die Menschen überhaupt nicht wohnungslos werden", sagte Lucha. Zum zweiten seien Städte und Gemeinden angehalten, eine bessere und zielgenauere ordnungsrechtliche Unterbringung der Betroffenen vorzunehmen, um ihnen schnell den Weg aus der Obdachlosigkeit zu ermöglichen. Außerdem suche sein Ministerium nach einer besseren Wohnraumversorgung.

Baden-Württemberg fördert Wohnungsbau mit 250 Millionen Euro

Für den Kampf gegen die Wohnungsnot habe Baden-Württemberg das Landeswohnbauförderprogramm aufgelegt, das sich auf insgesamt 250 Millionen Euro belaufe. Damit unterstreiche das Land "in noch nie dagewesener Weise" sein Engagement beim genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbau, sagte Lucha.

Sozialminister Lucha: "Wir dürfen keinen Tag nachlassen"

"Wir versuchen an den Hotspots zu helfen." Denn die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt treffe die sozial Schwachen besonders. "Es wird eine Mühe sein, bei der wir keinen Tag nachlassen dürfen", ergänzte der baden-württembergische Sozialminister.