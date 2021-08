Beim Brand in einem Wohnhaus in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in der Nacht auf Sonntag haben sich laut Polizei zehn Menschen ins Freie retten können, verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge vom Dachstuhl rasch auf das gesamte Gebäude aus. Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungskräften vor Ort. Das Haus ist unbewohnbar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf bis zu 400.000 Euro geschätzt.