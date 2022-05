Wohnen im Bachbett

In Überschwemmungsgebieten darf nicht gebaut werden. Wird es aber, wie Martin Rupps an einem Beispiel aus der Hunsrück-Gemeinde Simmern zeigt.

Am Sonntag stand ich in der Hunsrück-Gemeinde Simmern vor zwei Neubauten mit Eigentumswohnungen. Ein paar Bürger zweifeln daran, dass sie legal errichtet wurden, weil sie in einem Überschwemmungsgebiet stehen. Der danebenliegende Simmerbach hatte erst vor fünf Jahren Hochwasser geführt und viele Keller geflutet.

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (hier ein Bild aus Insul im Ahrtal) hat eine Debatte über das Bauen an Flüssen ausgelöst. dpa Bildfunk Thomas Frey

Das Genehmigungsverfahren für die Häuser scheint korrekt gelaufen zu sein. Eine Auswirkung hat das Bauprojekt auf jeden Fall: Hochwasserfest ausgeführt, erhöht es den Druck des Wassers auf ältere Gebäude in der Nachbarschaft. Auch der ebenfalls neue Betonsteg am Simmerbach sieht nicht nur schick aus, sondern stört das Wasser in seinen natürlichen Lauf.

Mutmaßlich läuft es in vielen Städten und Gemeinden, die von Hochwasser betroffen sind, so wie in Simmern. Investoren wollen an romantischen Plätzen Eigentumswohnungen bauen für hohe Erlöse. Behörden berufen Gutachter, die richtig oder falsch liegen können. Politiker wiederum arbeiten darauf hin, dass in ihrer Gemeinde bzw. ihrem Landkreis investiert wird, nicht anderswo. Das ist alles menschlich nachvollziehbar, aber eine Flut nimmt keine Rücksicht darauf.

Toleranzschwelle bei Baugenehmigungen gesunken

Dass der Südwesten jahrzehntelang von großen Hochwasser-Katastrophen verschont blieb, war ein Glück. Zugleich hat die lange Pause offenbar die Vorstellungskraft für eine solche Katastrophe geschwächt. Gleichzeitig sank die Hemmschwelle, direkt am Wasser bauen zu lassen. Das Beispiel Simmern zeigt: Hochwasserschutz wird nicht am Schreibtisch in einem Mainzer Ministerium gemacht, sondern jeweils am Ort, wo wirtschaftliche und Katastrophenschutz-Interessen aufeinander treffen.