Streit wegen der möglichen Tram-Verlängerung nach Gundelfingen, der Wintersport im Schwarzwald erfindet sich neu und ein Rettungswagen wird in einen schweren Unfall verwickelt.

Hey ihr Lieben, hier ist Damian aus dem Studio Freiburg und ich schaue mir mit euch zusammen an, was diese Woche in der Region so los war:

Die mögliche Tram-Verlängerung in die Ortsmitte Gundelfingen sorgt in diesen Tagen für hitzige Diskussionen. Klimafreundliche und bequeme Anbindung in die Stadt, sagen die Befürworter. Lärm und unnötige Kosten, die Gegner. Ein Bürgerentscheid am 12. November wird klären, ob die Planungen an den Start gehen sollen.

Ich persönliche fahre sehr gerne mit der Straßenbahn, Auto fahren finde ich in Freiburg eigentlich nur stressig. Aber oft brauche ich mit der Bahn länger als mit dem Rad, auch weil die Verbindungen noch besser ausgebaut sein könnten. Ich habe mal bei der Freiburger Verkehrs AG (VAG) nachgefragt, welche Straßenbahn-Verlängerungen für die nächsten Jahre noch anstehen.

Pressesprecher Andreas Hildebrandt erzählte mir aus dem Home-Office, dass drei Projekte bei der VAG besondere Priorität haben: die Planungen für drei Streckenabschnitte in Kappel, der Innenstadt und im neuen Stadtteil Dietenbach. Die Idee, die Linie 1 über den Regionalbahnhof Littenweiler zum Kappler Knoten zu verlängern, gibt es schon lange. Der Baubeginn hat sich über viele Jahre hinweg immer wieder verschoben. Stand jetzt könnte es laut Garten-und Tiefbauamt Ende 2025 losgehen.

Diese Grafik der Stadt Freiburg stammt aus dem Jahr 2020 und zeigt die großen Straßenbahnprojekte. Zwei Strecken auf der Karte sind schon fertig: die Stadtbahn Messe und die Stadtbahn Waldkircher Straße. Stadt Freiburg

Die Linie 5 wird parallel zum Neubau vom Stadtteil Dietenbach vom Rieselfeld für drei Stationen verlängert und könnte 2027 in Betrieb gehen. Die Verbindung vom Fahnenbergplatz mit der Straßenbahntrasse in der Breisacher Straße ist das dritte große geplante Tram-Projekt und könnte bis Ende der 2020er-Jahre fertig werden.

Das ist noch ganz schön lange hin - aber wäre auf jeden Fall eine coole Sache für die Stadt, finde ich.

Auf dem Rathausplatz in Gundelfingen sind Infostände zum Bürgerentscheid aufgebaut. SWR

Vier Verletzte bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Rettungswagen, zwei davon schwer - das ist die unschöne Bilanz eines größeren Verkehrsunfalls in Rottweil. Ein 85-jähriger Fahrer hatte den Rettungssanitätern die Vorfahrt genommen.

Gestern erst bin ich mit dem Fahrrad auf einen Rettungswagen zugefahren, der auf die Gegenspur ausgewichen war. Der hatte echt Tempo. Da hab' ich mich gefragt: Ist das nicht ganz schön gefährlich, am Steuer von so einem Auto zu sitzen?

Darüber habe ich mit Andy Kaufmann gesprochen, Leiter vom Rettungsdienst beim DRK in Freiburg. Rettungswagen fahren oft mit Tempo 70 bis 80, wenn sie in der Innenstadt mit Blaulicht unterwegs sind. Die Challenge sei, nicht schnell zu fahren, sondern schnell zu reagieren, erzählte Kaufmann mir. Besonders gefährlich sind vor allem: Autos, die selbst überholen wollen, Radfahrer mit Kopfhörern, Kinder, die den Rettungswagen aus der Nähe betrachten wollen. Und ganz generell natürlich große Kreuzungen. An Autofahrerinnen und Autofahrer appelliert er: Ruhe bewahren, Rettungsgasse bilden und generell nicht zu laut Musik hören, weil man dann die Sirenen manchmal nicht hört.

Unfälle mit Rettungswagen sind leider keine Seltenheit. dpa Bildfunk Picture Alliance

Kaufmann hat auch selbst schon mal einen Unfall gebaut, zum Glück nichts Schlimmeres. Ein Auto war in die Kreuzung gefahren, obwohl er Blaulicht und Martinhorn eingeschaltet hatte. Um einen Rettungswagen fahren zu dürfen, braucht es übrigens einen C1-Führerschein, eine Einweisung und viel Übung.

Am Ende möchte mir Kaufmann noch einen sprachlichen Fehler austreiben und verrät mir eine Eselsbrücke, die kein Freiburger so schnell vergessen kann: Es heißt nicht Martinshorn, sondern Martinhorn - wie der Oberbürgermeister, nur zusammengeschrieben.

Das Internationale Schlittenhunde-Rennen in Todtmoos ist eines der traditionsreichsten Schneesport-Events im Schwarzwald. Letztes Wochenende fand der Wettkampf erstmals ganz ohne Schnee statt. Statt auf einem Schlitten saßen die Fahrer dieses Mal auf einem Wagen, einem Rad oder einem Scooter.

Auch wenn bei dem Event alles eine Nummer kleiner war: Solche Veranstaltungen könnten bei ausbleibendem Schnee die Zukunft für Sport und Tourismus im Schwarzwald im Winter sein. Auch beim Schwarzwaldpokal in Schonach denkt man über Alternativen nach. Bei diesem Wettkampf messen sich die Teilnehmer in der "Nordischen Kombination" im Skispringen und Langlaufen. Letzten Winter erzählte mir Bürgermeister Jörg Frey, er könne sich vorstellen, dass die Langläufer auf Ski-Rollern fahren und das Skispringen auf Matten stattfinden könnte.

Ganz ohne Schnee: Das Wagenrennen in Todtmoos SWR

Beim Schnee-Skulpturen-Festival "probieren wir es jetzt noch ein Mal", heißt es im Tourismusbüro Bernau. Im Hintergrund suchen die Veranstalter nach neuen Lösungen. Das Skulpturen-Fest in dieser Form gebe es wahrscheinlich zum letzten Mal in der aktuellen Form - wenn der Schnee überhaupt reiche.

Die Schwarzwald Tourismus GmbH formuliert es positiv: dass sich die Branche neu erfinde und "wetterunabhängige Wintererlebnisse" möglich machen wolle. Der Feldberger Hof, direkt an der Skipiste gelegen, hat sich 2016 einen riesigen Indoor-Spielplatz aufs Gelände gebaut, um Familien auch bei wenig Schnee etwas bieten zu können. Wir dürfen gespannt sein, wie der Winter in ein paar Jahren aussehen wird.

