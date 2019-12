Verkäufer, Paketbotinnen, Mitarbeitende von Logistikzentren - in der Weihnachtszeit sind sie besonders gefordert, auch an Wochenenden. Der neue SPD-Chef Walter-Borjans verlangt ein Umdenken und sieht den Gesetzgeber in der Pflicht.

Der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans fordert enge Grenzen für die Wochenendarbeit: "Die Erwartungen der Konsumgesellschaft an die Verfügbarkeit menschlicher Arbeit rund um die Uhr haben ein Ausmaß angenommen, das ein Umdenken dringend notwendig macht." Norbert Walter-Borjans in der "Süddeutschen Zeitung" Unumgängliche Wochenendarbeit soll hoch vergütet werden Die Forderung der SPD sei klar: Wochenendarbeit müsse strikte Ausnahme bleiben und dürfe nicht zur Regel werden. Wenn sie unumgänglich sei, müsse sie hoch vergütet werden. Es gebe Berufe, auf die die Gesellschaft auch am Wochenende nicht verzichten könne - auf die Polizei, die medizinische Notfallversorgung, Kultur und Gastronomie. Karl-Josef Laumann, der Chef des Arbeitnehmer-Flügels in der CDU, verteidigte ebenfalls in der "Süddeutschen Zeitung" das Vorgehen, mit Genehmigungen für Sonntagsarbeit in den Bereichen restriktiver umzugehen - wenn diese nicht zwingend notwendig sei. Der CDU-Politiker sagte, nur um Kapazitäten besser auszulasten oder um beispielsweise im Online-Handel Bestellungen schneller zuzustellen, dürfe der verfassungsrechtliche Sonntagsschutz nicht ausgehebelt werden. Recht auf Homeoffice? Walter-Borjans fordert außerdem für Beschäftigte das Recht, auch mal nicht erreichbar zu sein - und ein Recht auf Homeoffice. Die Digitalisierung solle nicht mehr nur den Unternehmen nutzen, sondern auch den Menschen helfen, sagte der SPD-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung". Das sei Sache des Gesetzgebers, aber auch der Erwartungshaltung jeder und jedes einzelnen.