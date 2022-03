Azubi gesucht: Woche der Ausbildung gestartet

per Mail teilen

Seit Montag findet die bundesweite "Woche der Ausbildung" statt. Die Arbeitsagenturen wollen damit Jugendliche und junge Erwachsene für eine betriebliche Ausbildung begeistern.

In einem Mix aus Online-Events und Vor-Ort-Veranstaltungen können sich junge Menschen bis Freitag über mögliche Jobs und Ausbildungsbetriebe informieren. Weitere Angebote bieten Bewerbungstipps oder Infos zur Ausbildung in Teilzeit. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Berufsberater der Arbeitsagenturen häufig nicht wie sonst an Schulen oder auf Messen beraten. Mit der Aktionswoche soll deshalb auf die Beratungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Woche der Ausbildung: Events in Baden-Württemberg

Die Agentur für Arbeit Reutlingen veranstaltet während der "Woche der Ausbildung" Online-Fragerunden mit dem Thema "Berufsausbildung in Teilzeit – wie und für wen?". Die Agentur für Arbeit Aalen informiert vor Ort vor allem über Ausbildungsberufe in der Pflege und bei der Agentur für Arbeit Offenburg gibt es ein sogenanntes Azubi Speed Dating - hier treffen sich Ausbilder und interessierte junge Menschen zu kurzen Vorstellungsgesprächen.

Für Eltern bietet die Agentur für Arbeit Lörrach virtuelle Informationsveranstaltungen an, bei denen über berufliche Möglichkeiten für Jugendliche nach dem Schulabschluss informiert wird.

Laut Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, seien die Zukunftsaussichten für Menschen, die eine berufliche Ausbildung absolvieren, weiterhin gut. "Die Nachfrage sowie das Lohnniveau für Fachkräfte in Baden-Württemberg steigen seit 2012 kontinuierlich."

Events in Rheinland-Pfalz während der "Woche der Ausbildung"

Die Arbeitsagentur in Rheinland-Pfalz bietet viele Veranstaltungen als Online-Event an. Dadurch sollen alle Interessierten möglichst sicher und einfach teilnehmen können. Bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen können Jugendliche zudem mit VR-Brillen den Alltag verschiedener Berufe virtuell kennenlernen. Außerdem geben hier regionale Handwerksbetriebe sowie Medien- und IT-Unternehmen Einblick in ihre Arbeit.

Die Agentur für Arbeit Mainz informiert unter anderem über das Arbeiten in sozialen Berufen und stellt Ausbildungsmöglichkeiten an Krankenhäusern und Kliniken vor.

Viele unbesetzte Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Nicht erst seit der Corona-Pandemie haben Betriebe Schwierigkeiten, offene Ausbildungsstellen zu besetzen. Nachdem bereits 2020 deutlich weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden, ging die Zahl im Südwesten auch im vergangenen Jahr weiter zurück. Von den bei der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg gemeldeten Lehrstellen blieben zum Herbst 2021 über 10.000 Ausbildungsplätze unbesetzt.

In Rheinland-Pfalz gab es zum Start des Ausbildungsjahres im August 2021 noch rund 7.200 offene Lehrstellen. Vor allem im Einzelhandel wurden damals noch Interessierte gesucht - aber auch im Handwerk blieben viele Ausbildungsplätze unbesetzt.