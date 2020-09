per Mail teilen

Die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler will Bundesvorsitzende ihrer Partei werden. Das hat sie am Vormittag in Wiesbaden bekanntgegeben. Möglich, dass es bei der Linken eine rein weibliche Doppelspitze geben wird - im Gespräch ist auch die thüringische Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow. Die neue Doppelspitze soll auf einem Parteitag Ende Oktober oder Anfang November gewählt werden.