Seit einer Woche waren sie gestoppt, jetzt fließen sie wieder: die Abschlagszahlungen des Bundes im Rahmen mehrerer Corona-Hilfsprogramme. Grund für die vorübergehende Aussetzung waren Betrugsfälle.

Die Zahlungen sollten sofort wieder aufgenommen werden, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der "Rheinischen Post". Konkret handelt es sich um Abschlagszahlungen für die November- und Dezember-Hilfen und die sogenannte Überbrückungshilfe III. Beide Maßnahmen waren wegen Betrugsfällen vorübergehend auf Eis gelegt worden.

Demnach habe der Verdacht bestanden, dass die Hilfsgelder von einigen Antragstellern unrechtmäßig erschlichen worden seien und zwar in Millionenhöhe. Dabei hätten sich die Betrüger als Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer ausgegeben. Dann sollen sie für tatsächlich existierende Unternehmen die Hilfen beantragt haben, allerdings hätten die Betrüger dann andere Konten angegeben. Die Ermittlungen in den Fällen dauern an.

Ministerium: Auf Eis legen der Hilfsgelder war rechtlich geboten und notwendig

Eine Ministeriumssprecherin rechtfertigte den insbesondere von der Wirtschaft in den letzten Tagen immer wieder scharf kritisierten Schritt mit den Worten: "Die kurzzeitige Unterbrechung der Abschlagszahlungen war rechtlich geboten und notwendig, um im Austausch mit den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, aber auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Bundesfinanzministerium Unregelmäßigkeiten zu prüfen."

Zudem sei die siebentägige Auszahlungsunterbrechung auch dazu genutzt worden, um Vorkehrungen zu treffen, damit derartige Betrugsversuche künftig verhindert werden könnten.

Bereits 9,6 Milliarden Euro überwiesen

Nach Angaben des Ministeriums sind seit November bereits rund 9,6 Milliarden Euro an die Betroffenen überwiesen worden. Das bedeute, dass bei der November- und Dezemberhilfe bereits 96 Prozent der Abschlagszahlungen an die Empfänger überwiesen worden seien. Die weitere Auszahlung der November- und Dezemberhilfe soll nun von den Ländern übernommen werden.