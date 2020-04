Die Große Koalition diskutiert über ein Konjunkturprogramm, das die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise stützen soll. Finanzminister Scholz will dabei auch ökologische Ziele beachten.

Um wie viel Geld es gehe und um welche Hilfen konkret, sei aber noch offen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er spricht von einem Paket, das sich an den internationalen Klimaschutzzielen orientiert. Geld solle in technologische Modernisierung fließen, damit Deutschlands Wirtschaft bis 2050 klimaneutral werde.





Kommentar: Altmaier traut sich nicht Tobias Betz kommentiert Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SDP/re.) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sind derzeit so beliebt wie selten zuvor. Nach Ansicht von Hauptstadt-Korrespondent Tobias Betz entspricht das bei Altmaier aber nicht ansatzweise seiner Arbeit, denn der Minister verstricke sich regelmäßig in Widersprüche.

Söder will zusätzliche Steuersenkungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert zusätzlich Steuersenkungen und Anreize für die Autoindustrie. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kritisiert in der "Augsburger Allgemeinen" den Vorschlag des CSU-Chefs. 156 Milliarden Euro zusätzlicher Kredite könne man nicht abtragen, indem man die Staatseinnahmen senke.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag teilte mit, der entwickelte Schutzschirm könne bereits krisenmildernd wirken. Es sei aber notwendig, die Hilfen von Bund und Ländern weiterzuentwickeln.

Streit um "Corona-Bonds"

Auf europäischer Ebene fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen umfassende Maßnahmen. Auch die Diskussion über so genannte Corona-Bonds. Dass heißt, die Mehrheit der EU-Länder wollen sich gemeinschaftlich Kapital beschaffen; zeitlich und in der Höhe begrenzt. Der Vorteil ist, dass die hoch verschuldeten Länder entlastet werden.

Der Nachteil: Die Schulden eines Landes werden verallgemeinert, ohne dass die Allgemeinheit Einfluss auf die Finanzpolitik des Landes hätte. Deshalb sind Länder wie Deutschland oder Österreich strikt gegen Corona-Bonds - wie sie schon in der Finanzkrise gegen Eurobonds waren.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez schreibt in einem Beitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", um als Union nicht zu scheitern, müsse Europa "eine Kriegswirtschaft organisieren". Man müsse den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung Europas so früh wie möglich in die Wege leiten.