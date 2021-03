per Mail teilen

Der Finanzdienstleister Wirecard spielte lange in der obersten Börsenliga mit - und allen Aufsehern jahrelang Theater vor. Ein Ausschuss im Bundestag untersucht den Fall und zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz.

Es ist wohl der größte Betrugsfall der Nachkriegsgeschichte, dessen Aufklärung sich der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Ziel gesetzt hat. Es geht um ein Milliarden-Bilanzloch, massive Schäden für Anleger und den beispiellosen Absturz eines Börsenstars.

Die Zwischenbilanz mehrerer Fraktionen fällt am Mittwoch vernichtend aus: Der Skandal um Wirecard gehe nicht allein auf hohe kriminelle Energie Einzelner zurück, sondern auch auf gravierende Fehler von Aufsichtsbehörden und Bundesregierung.

FDP-Abgeordneter: Kultur der Nicht-Verantwortung

Heftige Kritik an allen Akteuren hat die Opposition aus FDP, Linken und Grünen geübt. So wirft der FDP-Abgeordnete Florian Toncar der Regierung und der Finanzaufsicht eine Kultur der Nicht-Verantwortung vor. Weder die staatliche Finanzaufsicht BaFin noch die Bundesbank hätten gute Arbeit geleistet.

Davon ist auch der Linken-Politiker Fabio de Masi überzeugt. Er spricht von einem kollektiven Versagen der Aufsicht, die angeblich "die beste auf der Welt" sein sollte.

Kritik an Finanzminister Scholz

Kritik und Vorwürfe gehen aber auch an die Bundesregierung, hier insbesondere an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Danyal Bayaz von den Grünen wirft dem SPD-Politiker vor, er habe sein Versprechen nicht gehalten, mit an der Spitze der Aufklärung des Falles zu stehen. Statt Aufklärung habe es mehr Abwehrkämpfe gegeben.

Haben Regierung und BaFin nichts sehen wollen?

Alle drei Abgeordneten der Opposition weisen zudem darauf hin, dass die britische Zeitung "Financial Times" schon früh über das zweifelhafte Vorgehen von Wirecard berichtet habe. Die Bundesregierung und die Aufsichtsbehörden hätten darauf aber nicht reagiert. Die Bundesregierung habe wohl einen großen deutschen Player in der Finanzindustrie haben wollen, so das Fazit von Fabio de Masi.