Der Wirecard-Skandal im Rückblick

Der frühere Dax-Konzern musste Ende Juni Insolvenz anmelden, nachdem Wirtschaftsprüfer in der Bilanz Luftbuchungen in Höhe mehrerer Milliarden Euro entdeckt hatten. Die Ermittler werfen Ex-Chef Markus Braun und anderen Managern vor, mindestens seit Ende 2015 die Bilanzsumme und den Umsatz durch Scheingeschäfte aufgebläht zu haben. Braun sitzt in Untersuchungshaft, der für das Asien-Geschäft zuständige Ex-Vorstand Jan Marsalek ist auf der Flucht. Medienberichten zufolge hält er sich in Russland auf. Die Vorstände, die nach der Insolvenzanmeldung zunächst geblieben sind, haben die Kündigung erhalten und den Konzern verlassen. Auch Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sei in der Zwischenzeit nicht mehr im Amt, sagte ein Insider. An Bord bleibe allerdings Produktvorständin Susanne Steidl, die einen Beratervertrag erhalten habe und Insolvenzverwalter Michael Jaffe beim Abverkauf der Wirecard-Teile helfen solle.