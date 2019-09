per Mail teilen

Das neue staatliche Textilsiegel "Grüner Knopf" für fair hergestellte Kleidung soll ab sofort den Verbrauchern Hilfestellung geben. Kritiker halten es allerdings für Etikettenschwindel.

"Es geht um Menschlichkeit in einer globalen Welt", sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Montag in Berlin bei der Vorstellung des neuen Siegels. Er soll sozial- und umweltverträglich hergestellte Kleidung kennzeichnen.

70 Unternehmen haben laut Müller bislang ihr Interesse an dem Siegel bekundet. 27 von ihnen können ab sofort Produkte verkaufen, die damit ausgezeichnet sind. Dazu gehören auch Discounter wie Aldi, Lidl oder Rewe und Tschibo.

Grüner Knopf könnte "hohe Standards sabotieren"

Die christliche Initiative Romero hat im SWR dazu aufgerufen, den Grünen Knopf noch mindestens ein Jahr zu ignorieren. "Wir können dem Siegel nicht vertrauen", sagte Maik Pflaum, der bei Romero für den Bereich Kleidung zuständig ist. "Es hat viel zu viele Defizite und führt uns in die Irre. Ich habe größte Bedenken, dass es sogar nach hinten losgeht."

Standards von bereits bestehenden Textilsiegeln könnten ausgehöhlt werden. Unternehmen würden möglicherweise den Grünen Knopf bevorzugen, weil die Richtlinien weniger streng seien. "Dann wird ein hoher Standard sabotiert und die Industrie greift nach der einfachen und billigen Variante", sagte der Kleidungsexperte von Romero.