Der diesjährige Winter war der zehnte in Folge, der zu warm ausgefallen ist. Das geht aus vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Sehr sonnig, durchschnittlich nass und deutlich zu warm. So fällt die Winterbilanz des Deutschen Wetterdienstes für den Winter 2020/2021 aus. Um 1,6 Grad lag die Durchschnittstemperatur über dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990, bei der Sonnenscheindauer steht ein Plus von 22 Stunden.

Besonders auffällig in diesem Winter: die extremen Temperaturschwankungen, besonders im Februar. Strenger Frost bis minus 26 Grad in der ersten Monatshälfte, frühlingshafte Temperaturen dann am Monatsende. An sechs Tagen in Folge stieg das Thermometer auf über 20 Grad, das gab es noch nie in einem Februar.

Baden-Württemberg belegt in diesem Winter sowohl beim Niederschlag, als auch beim Sonnenschein den zweiten Platz aller Bundesländer. Vor allem im Südschwarzwald gab es viel Regen und Schnee. In Ohlsbach südöstlich von Offenburg wurde mit 22 Grad die deutschlandweit höchste Temperatur des Winters gemessen.

Auch in Rheinland-Pfalz war es wärmer als im langjährigen Durchschnitt, es war deutlich feuchter und mit 165 Sonnenstunden etwas sonniger.