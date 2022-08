Meinung: Ein Hoch auf das Sommerloch

Dass uns Winnetou und Sanna Marin im Moment mehr beschäftigen als Corona und Krieg ist wie Urlaub für den Kopf - dem Sommerloch sei Dank, meint Stefan Giese.

Was haben ein Apachen-Häuptling und eine finnische Partylöwin gemeinsam? Ganz klar: Sie versüßen uns den Sommer, lenken uns ab, füllen das alljährliche Sommerloch.

Wir streiten uns mit Inbrunst darüber, ob der Ravensburger Verlag zwei "Winnetou-Bücher" vom Markt nehmen darf oder nicht. Bücher, deren literarischer Wert als höchst zweifelhaft gilt, und deren Verschwinden aus dem Buchhandel in etwa so bedeutend ist, wie der sprichwörtliche Sack Reis in China.

"Zum Fremdschämen erbärmlich" - Literaturkritiker Carsten Otte über die zurückgezogenen Winnetou-Bücher:

In die gleiche Kategorie fällt die Frage, ob Sanna Marin womöglich ein bisschen zu viel feiert und ob sie als finnische Ministerpräsidentin ungebührlich viel Spaß mit ihren Freunden hat. Bei aller erkennbaren Irrelevanz können wir uns dank dieser "Sack Reis"-Themen unbeschwert mit wehenden Fahnen in die Debattenschlacht werfen und folgenlos mit großen Begriffen - zum einen Cancel Culture, kulturelle Aneignung, zum anderen Frauenverachtung und Gefährdung der nationalen Sicherheit da - um uns werfen.

Das Sommerloch schenkt uns damit eine Art Auszeit, Urlaub für den Kopf – bevor er sich wieder all den wichtigen, komplizierten und auch bedrückenden Fragen der Gegenwart widmen muss. So verdrängt der "Wilde Westen" für einen Moment den Krieg im Osten und nordische Tanzeinlagen überlagern Gedanken an heimische Corona-Partys im Winter. In diesem Sinne: ein Hoch auf den Sommer – und sein Loch!