Die Jäger in Deutschland haben in der vergangenen Jagdsaison so viele Wildschweine geschossen wie noch nie. Das teilte der Deutsche Jagdverband mit. Die Zahl liegt bei rund 880.000. Auch in Rheinland-Pfalz wurde ein Rekord aufgestellt; in Baden-Württemberg war es die zweithöchste Zahl an erlegten Wildschweinen. Probleme gibt es zurzeit allerdings mit der Verwertung des Fleischs: Wegen Corona fällt die Gastronomie als Abnehmer aus.