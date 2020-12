Bei der US-Präsidentschaftswahl schöpfen die Demokraten neue Hoffnung. Herausforderer Joe Biden holt auf und könnte Amtsinhaber Donald Trump ablösen. Doch eine Präsident Biden stünde vor großen Herausforderungen.

Mit der Wahl des US-Präsidenten wurde auch die Zusammensetzung des Kongresses zum größten Teil neu bestimmt. Dabei konnten die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zwar ausbauen, doch im Senat werden wohl weiterhin Trumps Republikaner dominieren. "Hier sind die Demokraten hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben“, sagte Sarah Wagner, Politikwissenschaftlerin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern, im SWR.

Kompromisse notwendig - aber schwierig

"Ein republikanischer Senat und natürlich auch der konservative Oberste Gerichtshof würden es Joe Biden in der Regierungszeit erschweren, große Projekte durchzusetzen." Als weiteres Problem komme hinzu, dass das System in den USA nur funktioniere, wenn Republikaner und Demokraten zu Kompromissen bereit seien: "Aber das wird durch die tiefen politischen Gräben im Moment sehr erschwert."

Bütikofer: USA bleiben komplizierter Partner

Der EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit den USA aus europäischer Sicht eine Herausforderung bleibt. Daran würde auch ein Wahlsieg des Demokraten Joe Biden wenig ändern, sagte er ebenfalls im SWR. Bütikofer appellierte deshalb an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Beziehungen zu den USA wieder verstärkt in die eigenen Hände zu nehmen: "Ich glaube wir müssen uns von einer Haltung freimachen, die so tut, als läge die Entwicklung des transatlantischen Verhältnisses nur daran, was in den USA passiert. Es ist schon auch unsere Aufgabe dieses Verhältnis zu gestalten."

Zweite Amtszeit von Trump für EU "unendlich schwer"

Mit Donald Trump blieben die Beziehungen zu den USA "unendlich schwer", ergänzte Bütikofer. Nicht auszuschließen sei, dass er in einer zweiten Amtszeit in den Bereichen Wirtschafts-, Verteidigungs- oder Klimapolitik sogar "noch irrationaler" handeln werde. Doch auch unter einem demokratischen US-Präsidenten sei die EU aktiv gefordert. "Wenn Biden gewinnen würde, kann sich Europa nicht zurücklehnen und sagen: Jetzt sollen die Amis mal kommen und vernünftige Vorschläge machen."

Wer schließlich im Rennen um das Weiße Haus die Nase vorn habe, sei zwar noch nicht entschieden. Dennoch äußerte sich der Grünen-Europaabgeordnete vorsichtig optimistisch, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl noch gewinnen könne. Es deute sich an, dass der demokratische Herausforderer wohl bessere Chancen habe, das Rennen zu machen, so Bütikofer. "Das wäre ein lang erhoffter, aber insgesamt betrachtet ein schwacher Sieg."