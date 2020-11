per Mail teilen

Nach dem islamistischen Anschlag in Wien laufen seit dem frühen Morgen Durchsuchungen in Deutschland. Nach ARD-Informationen handelt es sich um Wohnungen und Geschäftsräume von vier möglichen Kontaktpersonen des Attentäters in Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es habe keine Festnahmen gegeben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Den Ermittlern gehe es vielmehr darum, mögliche Beweismittel zu sichern.

Gestern hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) bereits erklärt, dass der Attentäter von Wien Verbindungen zur Islamisten-Szene in Deutschland gehabt habe. Der 20-Jährige hatte am Montag in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen.