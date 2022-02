Meinung: Steinmeier – Keine Wahl des Volkes

per Mail teilen

Mit der Bundesversammlung am Sonntag feierte die politische Elite sich selbst, meint Martin Rupps. In Deutschland als einer gefestigten rechtsstaatlichen Demokratie soll das Volk sein Staatsoberhaupt selbst wählen dürfen.

Christian Streich, Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, machte am Sonntag einen Kurztrip nach Berlin. Einige andere Promis auch, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundesversammlung, die alle fünf Jahre den Bundespräsidenten (leider noch keine Bundespräsidentin) wählt. Auch die Biontec-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin wurden gesehen sowie eine Ruheständlerin namens Angela Merkel. Auf mich wirkte die Veranstaltung wie aus der Zeit gefallen. Mitten in der Corona-Pandemie und an der Schwelle eines russisch-ukrainischen Kriegs feierte die Elite der Republik sich selbst. Eine Wahl, die diesen Namen verdient, war es nicht. Die zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier war zwischen den großen Parteien abgekartet, ähem abgesprochen. Außer Spesen nichts gewesen.

Die Bundesversammlung als volksferne Institution zur Wahl des Staatsoberhaupts ist nicht mehr zeitgemäß, meint Martin Rupps

Persönliche Vorstellung nicht zugelassen

Mich wundert auch der wenig demokratische Ablauf der Versammlung. In jedem deutschen Verein oder Aktienunternehmen dürfen sich zur Wahl stehende Kandidatinnen und Kandidaten kurz persönlich vorstellen. In der "Hauptversammlung", die das höchste Staatsamt besetzt, nicht.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten triftige Gründe dafür, auf eine Wahl des Staatsoberhaupts durch das Volk zu verzichten. Der beliebte, aber greise Reichskanzler Paul von Hindenburg berief 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler. Fast 73 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes erscheint mir dieses Misstrauen nicht mehr angebracht. Das Staatsoberhaupt sollte meines Erachtens wie in Österreich vom Volk gewählt werden. Daran haben freilich die Parteien kein Interesse, schließlich würde eine politisch gestärkte Bundespräsidentin bzw. ein -präsident machtpolitisch womöglich zu ihren Lasten gehen.

Wenn es denn schon bei dieser volksfernen Bundesversammlung bleibt, gehören dort nach meinem Dafürhalten keine Promis aus Kultur und Gesellschaft hinein. Sie repräsentieren gerade nicht das Volk. Und was Christian Streich angeht: Er kommt sowieso am 21. Mai nach Berlin, wo seine Mannschaft den DFB-Pokal holt. Auf Kosten des Vereins, versteht sich.