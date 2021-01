Nach mehreren rechtsextremistischen Vorfällen in der Bundeswehr will die neue Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutieren. Den Funke-Medien sagte die SPD-Politikerin, die Aussetzung im Jahr 2011 sei ein "Riesenfehler" gewesen. Es tue der Bundeswehr sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine zeitlang seinen Dienst leiste. Das erschwere es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breitmache, so Högl. Über die Wiedereinführung wolle sie im kommenden Jahr intensiv diskutieren. Thema soll dann auch sein, ob Männer und Frauen gleichermaßen dienen sollten.