Vogel des Jahres 2022 ist der Wiedehopf

Der Wiedehopf sieht mit seiner orangefarbenen Federhaube mit schwarz-weißen Spitzen aus wie ein Irokese zur Karnevalszeit. Seine Wahl zum Vogel des Jahres überrascht nicht.

In einer öffentlichen Wahl des Naturschutzbundes (NABU) konnte sich der Wiedehopf gegen vier Konkurrenten durchsetzen. Unverkennbar ist nicht nur sein farbiger Kopf mit dem langen gebogenen Schnabel, sondern auch sein Gesang. Er klingt wie "upupup" - daher der lateinische Name Upupa epops.

Übelriechende "Fürze" als Verteidigungsstrategie

Sehr speziell ist auch seine Verteidigungsstrategie: Kommen eine Katze, ein Marder oder Fuchs dem Wiedehopf-Nachwuchs zu nahe, dann wehren sich die Vögel mit Gestank. Bei Gefahr "strecken sie den Angreifern den Hintern entgegen und können dann eine sehr übel riechende Substanz ausstoßen. Die kommt aus Drüsen am After, die quasi dann dem Angreifer entgegen spritzen. Das ist sehr übelriechend und schreckt dann Fraßfeinde ab", sagt NABU-Vogelexperte Marc Süsser.

Wiedehopf im Flug imago images imageBROKER/RonaldxWittek

Vogel des Jahres 2022 braucht warme Sommer

In Deutschland ist der Wiedehopf gefährdet. Es gibt nur 800 bis 950 Brutpaare, schätzt der NABU. Die Tendenz ist aber wieder steigend, das liegt daran, dass der Wiedehopf vom Klimawandel profitiert. Der Vogel des Jahres 2022 mag trockene, warme Sommer. Von seinem Rückzugsgebiet am Kaiserstuhl in Südbaden hat er sich entlang des Oberrheins ausgebreitet. Auch in der Neckar-Region kommt er wieder vor. In Rheinland-Pfalz brütet der Wiedehopf in der Vorderpfalz und in Rheinhessen.

Wiedehopf mag Grillen - aber keine Pestizide

Der Wiedehopf ernährt sich von großen Insekten und ihren Larven. Gelegentlich stehen auch mal eine Spinne oder eine kleine Eidechse auf dem Speiseplan. In Baden-Württemberg frisst der Vogel gerne Maulwurfsgrillen, Feldgrillen, große Heupferde und die Engerlinge dazu. Wo Gift gespritzt wird, sind diese massiv bedroht, so der NABU. Am wohlsten fühle sich der Wiedehopf darum in möglichst pestizidfreien Weinbergen, auf Weideflächen oder Obstwiesen. Auf dem Weg nach Afrika oder zurück macht der Zugvogel auch mal in Gärten Rast.

Wiedehopf mit einer Maulwurfsgrille im Schnabel imago images xblickwinkel/T.xWillx

Seit 2021 wird der Vogel des Jahres durch eine öffentliche Wahl bestimmt. Nach dem Rotkehlchen ist nun der Wiedehopf der zweite öffentlich gewählte Sieger mit 45.523 Stimmen. Das waren knapp 32 Prozent.