Corona hat viele Menschen zum Nichtstun verdammt. Kein Sport im Verein, kein Fitnessstudio - da kamen schnell ein paar Kilos auf die Rippen. Doch wann wird Übergewicht zum Problem?

"Wenn ich dauernd zu viel esse und in eine 'Fettsucht' gerate, dann wird es wirklich schwierig überhaupt noch Kilos zu verlieren", sagt der Arzt und SWR-Fachredakteur Lothar Zimmermann. Übergewicht macht krank, so der Mediziner. Das gehe auf die Gelenke, mache das Immunsystem schwächer und könne zu Diabetes führen. Ein paar Kilo mehr seien noch kein Problem, meint Zimmermann. Allerdings sollte man versuchen, auch diese überflüssigen Pfunde noch vor dem Winter wieder abzubauen.

Richtig essen - vor allem wichtig für Kinder

"Wir wissen oftmals nicht, was gefährlich ist für den Körper", sagt der Arzt. Natürlich könnten Kinder auch mal Süßigkeiten essen. Aber wichtig sei es zu wissen, dass der an sich gesunde Früchtejoghurt auch als Süßigkeit gelte. Bereits in jungen Jahren lege man fest, wie es einem später im Alter ergeht. Deshalb müssten Eltern und auch später Jugendliche selbst darauf achten, wie viel und vor allem was gegessen wird.

Bewegung ist das A und O

Mit Freundinnen und Freunden verabreden und Strecken laufen, die bisher unbekannt sind. Auf Bus und Bahn verzichten und Fahrrad fahren. Das, so Zimmermann, seien einfache Dinge, die sich schnell umsetzen ließen, aber zu mehr Bewegung führten. Vor allem die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, seien gefährdet, schnell an Gewicht zuzulegen, wenn sie dem Körper keinen Ausgleich gönnen würden. Darüber hinaus sei es aber wichtig, eine Sportart zu finden, die einem Spaß mache, rät der Mediziner. Helfen könnten auch Apps fürs Smartphone oder die Smartwatch.

Eine Smartwatch zeigt die verbrauchten Kalorien nach dem Sport an. SWR Gerald Pinkenburg

Diese signalisiere einem, wenn man sich zu wenig bewegt habe und animiere zu mehr Aktivität. Die psychologische Wirkung dürfe man nicht unterschätzen, so Zimmermann.

Im Alter weniger essen

"Die Krux ist, dass man mit zunehmendem Alter immer weniger essen sollte. Ich versuche am Tag nur noch zwei Mahlzeiten zu essen", verrät Zimmermann. Aber es komme auf die Menge an. Wer sich zweimal den Teller volllädt, habe auch schnell zu viele Kalorien zu sich genommen. Und: Wer leichter ist, fühle sich auch besser, weiß der Arzt.