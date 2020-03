Hunderte Menschen in Deutschland sind bereits durch das Coronavirus gestorben. Wie viele Opfer die Epidemie fordern wird, ist ungewiss. Die nächsten Wochen sind entscheidend.

Warum steigt die Zahl der Todesfälle durch Corona sehr wahrscheinlich stark an?

Für die nächsten Wochen rechnen Virologen und Mediziner mit einem starken Anstieg der Todesfälle. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Vor zwei Wochen ist die Zahl der Infizierten stark gestiegen. Die meisten schwer erkrankten Patienten liegen mehr als zwei Wochen auf Intensivstationen - oft sogar länger. Durch die Intensivbehandlung sterben Patienten mit einem schweren Verlauf zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt: Auf die hohe Anzahl von Infizierten folgt einige Wochen später eine hohe Anzahl von Todesfällen. Diese Entwicklungen konnten Virologen bereits in anderen Ländern wie Italien und China beobachten, in denen sich das Virus schon früher ausgebreitet hat.

Warum fordert CoVid-19 in Baden-Württemberg aktuell so viele Opfer?

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Zahl der Toten in Baden-Württemberg auffällig hoch. Die Epidemie hat sich hier sehr schnell ausgebreitet. Durch die direkte Nähe zur Schweiz, zum Elsass (Frankreich) und dem Risikogebieten in Österreich und Südtirol (Italien) haben sich in Baden-Württemberg vergleichsweise viele Menschen früh angesteckt. In den anderen Bundesländern hat sich das Virus erst ein bis zwei Wochen später ausgebreitet. Deshalb steigt vor allem in Baden-Württemberg momentan die Zahl der Toten vergleichsweise schnell an. Virologen erwarten für viele weitere Bundesländer in den nächsten Wochen aber einen ähnlich hohen Anstieg - darunter auch Rheinland-Pfalz.

Die Analyse zur Ausbreitung der Epidemie in Deutschland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden sie hier.

Wann droht die Überlastung der Intensivstationen?

Immer mehr Patienten in Deutschland müssen wegen einer schweren Erkrankung durch das Coronavirus auf Intensivstationen behandelt werden. Aktuell stehen bundesweit noch tausende Intensivbetten zur Verfügung. Wie schnell sich die Lage ändert, zeigt das Beispiel Freiburg. In der Region Südbaden sind besonders viele Menschen erkrankt. Die Uniklinik in Freiburg wird nach SWR-Recherchen bald erste Patienten in andere Kliniken verlegen müssen, um Platz zu schaffen für neue, schwer erkrankte COVID19-Patienten, die in den kommenden Tagen eingeliefert werden.

Woran sieht man den "Ischgl-Effekt"?

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich bisher vergleichsweise viele jüngere Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert - vor allem Ski-Urlauber in Risikogebieten wie in Südtirol oder Besucher von Fastnachtsfeiern Ende Februar. Hier haben sich vor allem jüngere Menschen angesteckt und dann in ihrem sozialen Umfeld vor allem auch wieder gleich alte Freunde und Bekannte infiziert.

Wie hart trifft es ältere Menschen?

Erste Krankheitswellen in deutschen Senioren- und Pflegeheimen weisen darauf hin, dass sich immer mehr ältere Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Stecken sich in der nächsten Zeit noch mehr ältere Menschen an, wird die Zahl der Toten mit einer Verzögerung von zwei oder drei Wochen stark ansteigen. Laut dem Virologen Christian Drosten kann sich das Virus auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern vergleichsweise gut ausbreiten, weil das Virus besonders ansteckend ist. In Frankreich haben sich beispielsweise viele Pflegekräfte infiziert und das Virus unbemerkt unter den Patienten in den Krankenhäusern verbreitet. Dieses hohe Ansteckungspotential könnte laut Drosten auch in Deutschland zum Problem werden - vor allem in Pflegeheimen, wenn sich innerhalb kurzer Zeit viele ältere Personen gleichzeitig infizieren.

Warum sterben vor allem Menschen mit hohem Alter?

Ab dem 50. Lebensalter steigt das Risiko, durch eine Infektion mit dem neuen Coronavirus zu sterben. Studien aus China haben schon früh gezeigt, dass bis zu 20 Prozent der gemeldeten Infizierten der Über-80-Jährigen an dem Virus sterben. Das zeigen mittlerweile auch die Daten aus Deutschland. Ältere Menschen haben oft mehrere Vorerkrankungen, die das Risiko erhöhen. Dazu gehören laut Weltgesundheitsorganisation vor allem Bluthochdruck, Krebserkrankungen, Diabetes, ein geschwächtes Herz-Kreislaufsystem und Lungenerkrankungen sowie Asthma. Vor allem bei älteren Menschen ist das Immunsystem geschwächt. Infizierte, die jünger als 50 Jahre sind, landen bisher selten auf deutschen Intensivstationen. Die meisten leiden unter chronischen Vorerkrankungen. Das meldet zum Beispiel die Uniklinik Freiburg, die in Baden-Württemberg bisher am meisten Erfahrung mit der Behandlung von Covid-19-Patienten hat.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infizierter durch das neue Coronavirus stirbt?

Virologen und Mediziner können während einer Pandemie nur schätzen, wie viel Prozent der Infizierten durch das neue Coronavirus sterben. Das liegt an der hohen Dunkelziffer von Infizierten, die gar nicht erkannt werden. Vier von fünf Infizierten haben vermutlich nur leichte Symptome und werden deshalb nicht getestet. Außerdem werden in Deutschland Menschen oft nur getestet, wenn sie mit bereits positiv getesteten Menschen Kontakt hatten oder in einem Risikogebiet waren. Die Gesundheitsämter können aber seit mehreren Wochen viele Infektionen nicht mehr auf einzelne Kontaktpersonen zurückführen. Es ist also unklar, wo und wie sich die Infizierten angesteckt haben. Das spricht dafür, dass zunehmend Infizierte nicht mehr erkannt und erfasst werden. Die deutschen Labore kommen beim Testen mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen. Experten kritisieren: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen verliert deshalb in Deutschland an Aussagekraft.

Fehlt ein Teil der Infizierten in der Statistik, werden die Todesfälle überschätzt. Deshalb nennen wir an dieser Stelle keine Prozentzahlen - also keine aktuellen Zahlen, wie hoch der Anteil der infizierten Patienten ist, die durch das neue Coronavirus sterben. Deutsche Virologen schätzen, dass zwischen 0,3 und 0,7 Prozent der Infizierten durch das Virus in Deutschland sterben könnten. Diese Zahlen sind Schätzungen und können im Nachhinein höher oder geringer ausfallen.

Wodurch sinkt die Letalität?

Einen starken Einfluss auf die Sterberate hat die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens. Je besser schwer erkrankte Patienten versorgt werden können, desto seltener versterben sie. Die aktuellen Maßnahmen haben daher vor allem ein Ziel: Möglichst wenig Infizierte sollen gleichzeitig auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Mit zusätzlichen Intensivbetten und Beatmungsgeräten sollen möglichst viele schwer erkrankte Patienten gleichzeitig behandelt werden können. Noch sind die Intensivstationen nicht an ihrer Kapazitätsgrenze. Doch das kann sich schnell ändern. Viele Kliniken werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen an ihre Grenzen kommen.

Welche Todesfälle kommen in die Statistik?

Stirbt ein Patient an dem neuen Coronavirus, meldet ein Arzt, das Krankenhaus oder das Pflegeheim den Todesfall beim zuständigen Gesundheitsamt der Kommune. Grundsätzlich kann das Gesundheitsamt bei den Ärzten nochmal nachfragen, inwiefern der Patient tatsächlich direkt oder indirekt durch das neue Coronavirus gestorben ist. Die Infektion mit dem Virus muss ein wesentlicher Faktor sein, der zum Tod führte. Genau das müssen die Gesundheitsämter bewerten. Präzise Richtlinien für die Bewertung gibt es jedoch nicht.

Rein theoretisch könnten also auch Verstobene in die Statistik einfließen, die weder direkt noch indirekt durch das neue Coronavirus gestorben sind. Aber auch das Gegenteil ist möglich: Verstorbene, die sich mit dem Virus infiziert haben, werden möglicherweise nicht getestet und erkannt. Die Toten werden dann bei der Statistik nicht berücksichtigt. Die Statistik kann verzerrt werden - in beide Richtungen. Wahrscheinlich geschieht das aber nur in Einzelfällen.