Vor allem in Süddeutschland haben sich in diesem Jahr viele Menschen mit dem Hantavirus infiziert. Überträger ist die Rötelmaus. Die Krankheit verläuft zunächst wie eine Grippe.

In diesem Jahr sind ungewöhnlich viele Menschen in Deutschland am gefährlichen Hantavirus erkrankt. Bis August gab es fast 1200 Fälle, die meisten davon in Baden-Württemberg und Bayern. Zuletzt haben sich in Göppingen drei Polizisten mit dem Virus infiziert.

"Der Mensch infiziert sich über den Kontakt mit Ausscheidungen der Nager." Susanne Glasmacher, Robert-Koch-Institut Berlin

Hauptüberträger des Hantavirus ist die Rötelmaus. Susanne Glasmacher vom Berliner Robert-Koch-Institut sieht einen Zusammenhang mit den Erkrankungen und dem vermehrten Auftreten der Rötelmäuse. Grund dafür könnte sein, dass die Nager besonders in Süddeutschland gute Futterbedingungen gefunden haben, vermutet die Spezialistin für Infektionskrankheiten im SWR.

Vorsicht beim Saubermachen

Der Mensch infiziert sich über den Kontakt mit Ausscheidungen der Rötelmäuse, vor allem durch aufgewirbelten Staub. Hantavirusexpertin Glasmacher rät deshalb vor allem beim Ausfegen von Schuppen, Dachböden und Ställen zur Vorsicht. Sie empfiehlt, einen Atemschutz zu tragen und feucht zu wischen, um Staubaufwirbelungen zu vermeiden. Außerdem sollte Hunde oder Katzenfutter nicht längere Zeit offen herumstehen, denn das lockt die Rötelmäuse ebenso an, wie Nistmöglichkeiten, etwa durch herumliegenden Müll oder Altreifen

Wie eine Grippe

Eine Infektion mit dem Hantavirus beginnt meist mit hohem Fieber über 38 Grad über drei bis vier Tage. Dazu hat der Erkrankte Kopf und Gliederschmerzen. Die Symptome ähneln also denen einer Grippe. Im weiteren Verlauf kann die Funktion der Nieren gestört werden, bis hin zum akuten Versagen. Dann braucht der Erkrankte eine Dialyse. "In den meisten Fällen renkt sich das aber wieder ein und der Erkrankte wird wieder ganz gesund", sagt die Medizinerin Glasmacher. Eine Infektion mit dem Hantavirus ist für den Laien nicht sofort als solche zu erkennen, deshalb sind Laboruntersuchungen wichtig. "Wenn jemand aber grippeähnliche Symptome hat und ein paar Tage darauf einen starken Blutdruckabfall und Nierenprobleme, das ist schon sehr typisch", so Glasmacher.