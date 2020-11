Zum Jahrestag des rechtsterroristischen Anschlags von Halle beklagen viele Politiker zunehmenden Antisemitismus. Die Denkmuster der Judenfeindlichkeit folgen einem immer gleichen Schema.

"Etwa 20 Prozent der Deutschen sind latent antisemitisch eingestellt", sagt Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, im SWR. Trotz der in den Schulen geleisteten Aufklärungsarbeit sei Judenfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft tief verankert. "Vor allem in Zeiten der Krise, wie wir sie jetzt in der Corona-Pandemie sehen, wird immer wieder zu antisemitischen Erklärungsmustern gegriffen."

Antisemitismus historisch begründet

Schon im Mittelalter seien Juden für die Pest verantwortlich gemacht worden. Ähnliche Argumentationen würden auch jetzt wieder bemüht: "Es wird gesagt: Israel habe das Coronavirus erfunden, um Muslime zu töten. Juden würden am Impfstoff verdienen, der jetzt vielleicht kommt. Diese irrationalen Erklärungsmuster sind ein Grund dafür, dass antisemitische Denkstrukturen, die so tief in unserer Kultur eingegraben sind, immer wieder nach oben kommen."

Rekord bei antisemitischen Straftaten

Für Felix Klein tragen Hass und Hetze im Internet mit dazu bei, dass sich der Antisemitismus im Moment wieder stärker verbreitet. Mit mehr als 2.000 Straftaten im vergangenen Jahr sei ein Rekordniveau erreicht worden. Darauf müssten Politik und Gesellschaft mit repressiven und präventiven Maßnahmen antworten.

Gegen Judenhass im Internet vorgehen

Für die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit im digitalen Zeitalter habe die Bundesregierung mit dem Gesetzesentwurf gegen Hass und Hetze im Internet eine gute Maßnahme auf den Weg gebracht. Die Internetprovider müssten die entsprechenden IP-Adressen an die Polizei herausgeben. "Das ist sehr wichtig. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verbreitung von Antisemitismus empfindliche Konsequenzen hat und Täter schnell abgeurteilt werden können."

Aber auch die Prävention sei wichtig, ergänzt der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung. "Dazu gehören Aufklärung, eine gute Erinnerungskultur und vor allem auch Begegnungsmöglichkeiten mit Jüdinnen und Juden in Deutschland."