Fünf Millionen Todesfälle weniger pro Jahr - dafür würde laut Weltgesundheitsorganisation WHO mehr Bewegung sorgen. In einer neuen Richtlinie schreibt sie, dass Erwachsene sich mindestens 21 Minuten pro Tag bewegen sollten, junge Menschen sogar eine Stunde. Auch während der Pandemie sei das wichtig. Die WHO geht davon aus, dass jeder Vierte zu wenig Sport macht.