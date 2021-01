per Mail teilen

Whatsapp verschiebt die Einführung der neuen Datenschutzregeln nach Kritik und einer Abwanderung von Nutzern vorerst. Bisher sollten die Nutzer bis 8. Februar den neuen Bedingungen zustimmen, wenn sie den zu Facebook gehörenden Chatdienst weiternutzen wollten. Jetzt soll die neue Datenschutzrichtlinie erst vom 15. Mai an gelten, wie Whatsapp am Abend mitteilte. Whatsapp ist mit mehr als zwei Milliarden Nutzern der weltweit erfolgreichste Chatdienst. In den vergangenen Wochen hatten Whatsapp-Rivalen wie Telegram, Signal oder Threema einen starken Zulauf gemeldet - weil Nutzer Whatsapp nach der Ankündigung der neuen Datenschutzrichtlinie verließen. Whatsapp beklagte die Ausbreitung falscher Informationen, die man nun ausräumen wolle.