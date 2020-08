per Mail teilen

Der diesjährige Sommer war erneut zu warm, aber nicht mehr ganz so trocken wie in den beiden Vorjahren. Das geht aus der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes DWD hervor. Demnach lag die Durchschnitts-Temperatur zwischen Juni und August um 1,1 Grad über dem Mittelwert der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Die Niederschlagsmenge lag im Bundesschnitt mit 230 Litern pro Quadratmeter nur neun Liter unter dem Soll. Den deutschlandweiten Hitzerekord erreichte in diesem Jahr Trier-Petrisburg. Laut DWD wurden dort Mitte August 38,7 Grad gemessen.