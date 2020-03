Der US-amerikanische Schauspieler und Western-Star Stuart Whitman ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er spielte in den sechziger Jahren unter anderem neben John Wayne in dem Film "Die Comancheros". Außerdem war Whitman zusammen mit Gert Fröbe in dem Kriegsfilm "Der längste Tag" zu sehen. 1961 wurde er als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert. Whitman wirkte in mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen mit.