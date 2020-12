per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Spahn will heute die Verordnung unterschreiben mit der geregelt wird, wer in Deutschland zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Das ist nötig, weil es zu Beginn nicht genug Impfstoff für alle geben wird.

Nach Weihnachten könnte es in Deutschland mit ersten Impfungen losgehen - allerdings werden zunächst nicht genug Dosen für alle Impfwilligen zu Verfügung stehen. Die zuständige Kommission empfahl daher eine Reihenfolge nach Dringlichkeit.

Auf Basis dieser Empfehlung wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun eine Impfverordnung unterzeichnen, die dann die Grundlage für Corona-Impfungen ist, die voraussichtlich am 27. Dezember beginnen sollen.

Vorher noch: Arzneimittelbehörde EMA, Paul-Ehrlich-Institut

Zwei Schritte sind bis dahin noch nötig: Zunächst muss die EU-Kommission den von dem Mainzer Unternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer zusammen entwickelten Coronavirus-Impfstoff zulassen. Danach müssen die Impfchargen laut Gesundheitsminister Spahn vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut noch geprüft, freigegeben und schließlich ausgeliefert werden.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will ihre Entscheidung bezüglich des Impfstoffes schon am Montag bekanntgeben. Es wird mit einem positiven Votum gerechnet. Damit wäre die Frage nach dem "Wann" zumindest unter Vorbehalt geklärt - bleibt noch die Frage nach dem "Wer".

Wer wird schon in wenigen Wochen geimpft?

Da die Kapazitäten und Impfdosen zu Beginn nicht ausreichen, um alle Menschen in Deutschland auf einmal zu impfen, hat das Bundesgesundheitsministerium einen ersten Zeitplan erarbeitet. Darin sind folgende Gruppen definiert:

Gruppe 1: Menschen über 80, Menschen in Pflegeheimen

Zuerst sollen laut dem Entwurf Menschen geimpft werden, die über 80 sind. Genau das ist nämlich die Gruppe der Menschen, die eine Coronavirus-Infektion besonders häufig nicht überlebt. Außerdem gehören zur Gruppe mit der höchsten Priorität auch Beschäftigte und Bewohner in Pflegeheimen oder Menschen, die Pflegebedürftige in ihrem Zuhause versorgen. Solche Pflegebedürftige sind nicht nur alte Menschen, sondern zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen.

Auch Beschäftigte in Krankenhäusern, die sich leicht mit dem Coronavirus anstecken könnten, werden zuerst geimpft. Dazu gehört das Personal auf Intensivstationen oder in der Notaufnahme. Insgesamt sind in der Gruppe mit der höchsten Priorität fast sieben Millionen Menschen.

Gruppe 2: Menschen über 70, Ärzte, Menschen mit leichten Behinderungen

In der zweiten Gruppe des Impfplans sind dann die Menschen, die mit "hoher Priorität" eine Impfung bekommen sollen. Dazu gehören etwa Ärzte mit Patientenkontakt, die aber kein besonders hohes Risiko haben, sich bei Patienten anzustecken.

Außerdem sollen in dieser Gruppe weitere wichtige Beschäftigte in Krankenhäusern sowie Menschen über 70 oder andere, die ein hohes oder sehr hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu sterben, die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Dazu gehören beispielsweise Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Demenz oder Menschen, denen ein Organ transplantiert wurde.

Außerdem sollen in diesem Zug Bewohner und Beschäftigte von Obdachlosenheimen und Flüchtlingsunterkünften geimpft werden können.

Gruppe 3: Menschen über 60, Vorerkrankte, andere medizinisch Beschäftigte

Anschließend sollen Menschen über 60 und diejenigen mit Vorerkrankungen dran sein. Dazu zählen unter anderem Patienten mit Diabetes, schwerem Übergewicht, Herzschwäche, Krebs oder Asthma.

Dazu kommen alle anderen medizinisch Beschäftigten, die noch nicht vorher geimpft wurden und andere, die besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind: Feuerwehrleute, Polizisten, Apotheker, Busfahrer, Lokführer, Erzieher, Lehrer oder Beschäftigte im Einzelhandel.