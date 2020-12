US-Präsident Donald Trump will Douglas Macgregor als neuen Botschafter nach Berlin schicken. Was ist von ihm zu erwarten? Selbst Amerika-Kenner räumen ein, dass sie wenig über den ehemaligen Offizier wissen.

Wenn es nach dem Weißen Haus geht, dann zieht demnächst Douglas Macgregor in der US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin ein. Allerdings muss der hochdekorierte Kriegsveteran erst noch vom Senat bestätigt werden und in einhundert Tagen sind Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Trotzdem tut man gut daran, sich hierzulande mit dem Kandidaten vertraut zu machen.

Über künftigen Botschafter Washingtons "relativ wenig" bekannt

David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz räumt im Interview mit SWR Aktuell ein, dass auch ihm der künftige Botschafter Washingtons "relativ wenig" bekannt sei. Sirakov weist darauf hin, dass Macgregor in der engeren Auswahl für die Nachfolge des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton war, letztlich aber nicht für den Posten berücksichtigt wurde. Schon zu diesem Zeitpunkt habe es Gerüchte gegeben, dass Macgregor einen Posten im State Department erhalten solle.

Experte bei Trumps Haussender "Fox News"

Macgregor tritt, wie der zurückgetretene US-Botschafter Richard Grenell, häufig als Gastkommentator im Trump nahestehenden Fernsehsender "Fox News" auf. Er hat ein Buch über die deutsche Militärgeschichte geschrieben und spricht laut Sirakov gut deutsch. Das sei ein Vorteil für seine deutschen Ansprechpartner, meint Sirakov. Er schränkt aber ein: "Ich glaube nicht, dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können, wie er zu den Beziehungen zwischen den USA und Deutschland und insbesondere auch zu den Positionen der Trump-Administration gegenüber Deutschland steht."

Entsprechend erwartet Sirakov auch im Streit über die Höhe der deutschen Militärausgaben keine Änderung des Tons: "Davon sollten wir nicht ausgehen: Es ist nicht ganz ohne Grund, dass ein häufiger Gast des sehr konservativen Fernsehsenders "Fox News" nun eine Position in der US-Regierung bekommt."

"Es ist eine Kontinuität des Arguments." David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz

Mit der Nominierung Macgregors zeige sich grundsätzlich die politische Richtung. Das gelte insbesondere für den geplanten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland. "Dabei hat Macgregor auch schon die Position von Präsident Trump unterstützt und ins Feld geführt, dass Deutschland sich dank der Verteidigung der USA nicht verpflichtet fühle, in die eigene Verteidigung zu investieren." Seine Nominierung passe in den zeitlichen Ablauf der Veröffentlichung von Plänen, wie der Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland gestaltet werden soll.

Noch ist die Personalie Macgregor nicht sicher

Wann der US-Senat Trumps Nominierung bestätigt, ist unklar. Derzeit ist die Kammer wegen der Corona-Krise ausgelastet. Ob Macgregor den Posten überhaupt antritt, hängt aber vor allem vom Ausgang der Präsidentschaftswahl am 3. November ab. Sollte Trumps Herausforderer Joe Biden gewinnen, dürfte die Personalie schnell beerdigt sein. Biden würde sich höchstwahrscheinlich einen anderen Kandidaten als Botschafter für Berlin suchen.