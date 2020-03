2,5 Millionen Euro von DFB-Kickern einschließlich Gehaltsverzicht von Trainer und Manager? Ein Witz, findet Martin Rupps.

Die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben anlässlich der Corona-Krise 2,5 Millionen Euro gespendet.

Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spenden Geld für einen guten Zweck picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Die Summe schließt einen Gehaltsverzicht von Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff ein. Über den genauen Zweck wollen sich die Spender noch abstimmen.

Oliver Bierhoff nannte in einer Video-Pressekonferenz fünf "Initiatoren" der Aktion. Zugleich versicherte er, der "erweiterte Kader" habe mitgemacht. Warum werden dann nur fünf Spender in der Öffentlichkeit herausgestellt? Stutzig machen auch die Umstände, die zum Gehaltsverzicht von Löw und Bierhoff führten. DFB-Präsident Fritz Keller erklärte in besagter Pressekonferenz, die Herren hätten "freiwillig" verzichtet, "ohne dass wir was gesagt haben (…)." Hätte Keller ihnen denn einen Verzicht nahegelegt?

Geiz ist geil bei Joachim Löw und Co.

Sei’s drum. Sprechen wir über die Summe: 2,5 Millionen Euro sind bei den Gehältern so vieler Kicker und Funktionäre ein Witz. Ein starkes Zeichen von Hilfsbereitschaft geht anders.

Auch die moralischen Appelle gerieten zu Rohrkrepierern. Wieder ruft nur eine Handvoll Nationalspieler im Netz zur Solidarität auf. Weshalb nicht alle? Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich in besagter Video-Pressekonferenz weniger sportlich als politisch. Die Welt wehre sich. Es sei in den vergangenen Jahren zu sehr um "Macht, Gier und Profit" gegangen. Der Mann muss es wissen. Sein kärgliches DFB-Gehalt bessert er seit Jahren mit Werbespots auf.

Armes Deutschland, das solche Fußballer zum Vorbild hat!