per Mail teilen

In Deutschland sind in diesem Jahr weniger Menschen bei Straßenunfällen ums Leben gekommen als in den Jahren zuvor. Von Januar bis Oktober starben 2.336 Menschen, das sind fast elf Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Statistische Bundesamt nennt als Grund das geringere Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Beschränkungen und Homeoffice.