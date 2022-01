Lage der Geringverdiener verbessert sich

Fast jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte in Deutschland bekommt weniger als 2.284 Euro brutto und zählt damit zu den Geringverdienern. Doch eine Studie zeigt, ihre Lage verbessert sich.

2011 gehörten noch gut 21 Prozent zur Gruppe der Geringverdiener, das geht aus den Daten des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) hervor. Im Jahr 2020, das nun die neue WSI-Studie beleuchtet, waren es bundesweit fast zweieinhalb Prozent weniger. Die Studie stützt sich auf Entgelt-Daten der Bundesagentur für Arbeit. Demnach müssen vor allem Frauen, junge Vollzeitbeschäftigte, ausländische Staatsangehörigkeit und Menschen ohne Berufsabschluss überdurchschnittlich häufig mit geringen Löhnen auskommen.

Baden-Württemberg fünf Prozent besser als der Bundesdurchschnitt

Bundesweit zählten 2020 rund 18,7 Prozent der Vollzeitbeschäftigten zu den Geringverdienern. In Baden-Württemberg lag der Anteil bei nur 13,7 Prozent, so die WSI-Studie. Rheinland-Pfalz liegt beim Anteil der Geringverdiener an den Vollzeitbeschäftigten im Bundesdurchschnitt. Zu dieser Gruppe gehört, wer weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttolohns verdient. In Rheinland-Pfalz waren fast drei Viertel der Betroffenen in Hotels und Gaststätten beschäftigt.

Wenig Geringverdiener in Stuttgart und Ludwigshafen

In Baden-Württemberg ist die Situation deutlich besser. Der Anteil der Geringverdiener liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Hier bekommt nur rund jeder siebte Vollzeitbeschäftigte einen Niedriglohn. Die Studie hat zum ersten Mal die Situation in den einzelnen Städten und Landkreisen untersucht. Am höchsten ist der Anteil der Geringverdiener in Baden-Württemberg demnach im Kreis Waldshut, am niedrigsten in Stuttgart. In Rheinland-Pfalz liegt der Kreis Südwestpfalz vorn, am entspanntesten ist die Lage in Ludwigshafen. Die Excel-Tabellen für alle Bundesländer können auf der Seite des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) herunterladen werden.