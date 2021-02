In Deutschland ist die Zahl der gewaltbereiten Islamisten offenbar stark rückläufig. Die Bundesanwaltschaft hat im vergangenen Jahr 381 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In den Jahren 2017/18 waren es noch dreimal so viele. Dabei ging es in den seltensten Fällen um Anschlagspläne. Viele Verfahren richten sich gegen Beschuldigte, denen die Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung wie dem sogenannten Islamischen Staat vorgeworfen wird. Deutschland sei zwar immer noch Anschlagsziel, so das Bundesinnenministerium, insgesamt aber gebe es in ganz Europa weniger Anschläge und auch weniger Anschlagspläne.