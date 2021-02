In Baden-Württemberg ist die Zahl der Auszubildenden in diesem Jahr stark zurückgegangen. Corona ist aber nur eine der Ursachen dafür, vermutet der Industrie- und Handelskammertag.

In Baden-Württemberg wurden bis zum 30. September etwas mehr als 38.000 neue Ausbildungsverträge in sogenannten IHK-Berufen abgeschlossen. Das sind 14,4 Prozent weniger als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt, so der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK). Eine verheerende Bilanz, denn damit sieht es in Baden-Württemberg auf dem Ausbildungsmarkt derzeit sogar noch schlechter aus als im Bundesdurchschnitt.

Handelskammertag bezeichnet Ausbildungslage als "sehr ernst"

Marjoke Breuning, Vizepräsidentin des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), sorgt sich um die Ausbildungsbetriebe im Land. dpa Bildfunk picture alliance/Christopher Hirsch/dpa

Gegenüber dem SWR sagte die Vizepräsidentin des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Marjoke Breuning, dass die Lage auf dem Ausbildungsmarkt aktuell sehr ernst sei. Sie spiegle die derzeit große wirtschaftliche Unsicherheit in Industrie, Handel und Dienstleistung wider. Denn der Rückgang an Ausbildungsverträgen gehe quer durch alle Branchen.

Vor allem Hotels und Gaststätten suchen Azubis

Negative Auswirkungen zeigen sich laut des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Hier wirke sich der Rückgang von Geschäftsreisen sowie die Absagen von Messen und Kongressen sehr stark auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe, aber auch auf die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen dort aus.

Schwierig war der Ausbildungsmarkt in Hotellerie und Gastronomie schon immer. Corona hat dieses Problem nochmals verschärft. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Aber auch in den klassischen Ausbildungsbranchen im Land wie der Automobil-, Zulieferer- und Maschinenbauindustrie sind derzeit noch Ausbildungsplätze offen. Hier hält der laufende Transformationsprozess der Branchen mögliche Interessenten wohl von einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ab, vermutet der baden-württembergische Industrie- und Handelskammertag. Auch die Meldungen von Stellenstreichungen bei großen Betrieben wie Mahle, Daimler oder Bosch sorgen für Unsicherheit.

Ausbildungen sind auch jetzt noch möglich

Der BWIHK wirbt aber auch weiterhin um Bewerber. Ein Start in die Ausbildung sei jedenfalls auch im laufenden Ausbildungsjahr noch möglich, betont Vizepräsidentin Breuning. Die Industrie- und Handelskammern im Land hätten dazu seit September Nachvermittlungsaktionen gestartet – auch im Schulterschluss mit den Handwerkskammern und Arbeitsagenturen. Ebenso vermitteln die IHKs Auszubildende weiter, deren Ausbildungsbetriebe durch Corona derzeit nicht weiter ausbilden können.