Am 18. März 2020 spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer TV-Ansprache die Bundesbürger wegen der Corona-Krise direkt an: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Sie spricht von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Nun ist klar, es wird auch in Deutschland nicht ohne große Einschränkungen gehen.

Dauer 1:59 min Merkel: "Nicht in Panik verfallen" Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Ansprache wegen der Coronavirus-Pandemie

Mehr al 8.600 Tote in Deutschland

Die mahnenden Worte haben ihre Wirkung: Anfang Juni ist Deutschland ohne dramatische Engpässe in den Krankenhäusern durch die Pandemie gekommen. Führende Virologen wie Christian Drosten äußern die vorsichtige Hoffnung, dass eine zweite Welle im Herbst oder Winter verhindert werden kann.

Allerdings zeigen vereinzelt starke Ausbrüche immer wieder, dass die Gefahr durch das Virus nicht vorbei ist. In Deutschland gibt es Stand 4.Juni mehr als 183.000 Covid-19-Infizierte, davon sind 8.626 verstorben.

Die ersten Opfer

Der erste Corona-Patient in Deutschland ist am 27. Januar ein Mitarbeiter des bayerischen Autozulieferers Webasto, der ein großes Werk in Wuhan hat. Der 33-Jährige steckt sich bei der Arbeit bei einer Chinesin an, die eine Schulung leitete. Das Virus verbreitet sich in der Firmenzentrale in München und steckt mehrere Menschen an.

In Nordrhein-Westfalen wird die kleine Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg Ende Februar zum ersten deutschen "Hotspot". Ein Ehepaar verbreitet das Virus offenbar auf einer Karnevalssitzung. 1.000 Menschen werden unter häusliche Quarantäne gestellt.

Spahn: Neue Qualität der Lage

Am 27. Februar spricht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von einer neuen Qualität der Lage, da sich Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen ließen. Er sagt aber auch, man könne das öffentliche Leben in Deutschland nicht so einfach lahmlegen.

Am 8. März stirbt der erste Deutsche in Kairo am Coronavirus. Er war im Urlaub in Ägypten. Einen Tag später gibt es die ersten Todesfälle in Deutschland, beide in Nordrhein-Westfalen: Ein 78-jährige Mann in Heinsberg und eine 89-jährige Frau in Essen.

Quarantäne nach Grenzübertritt

Danach geht es Schlag auf Schlag: Am 10. März sagt Bayern alle Großveranstaltungen ab, am 11. März tritt die Kanzlerin erstmals vor die Presse wegen der Epidemie. Sie sagt "Wir müssen Zeit gewinnen", um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Am 13. März schließen fast alle Bundesländer Schulen und Kitas.

Am 16. März macht Deutschland die Grenzen weitgehend dicht – zu Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Nur Berufspendler, Lkw-Fahrer und medizinisches Personal dürfen einreisen. Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll grundsätzlich 14 Tage in Quarantäne.

Reisewarnung bis Mitte Juni

Urlaubsreisen ins In- und Ausland werden untersagt, zahlreiche Geschäfte sowie alle Freizeit- und Sportstätten müssen schließen. Die Reisewarnung gilt vorläufig bis Mitte April, wird später bis Mitte Juni verlängert. Am 3. Juni erklärt Außenminister Heiko Maas (SPD), die Reisewarnung werde für 29 europäische Länder aufgehoben, es gebe nur noch konkrete Reisehinweise.

Diskussionen um Lockerungen

Am 22. März einigen sich Bund und Länder auf ein Kontaktverbot: Mehr als zwei Menschen dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht versammeln, ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Ausnahmen gibt es für Familien. Kanzlerin Merkel sagt: "Zeigen Sie Vernunft und Herz."

Am Ostermontag legt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina auf 18 Seiten Empfehlungen vor, wie Deutschland schrittweise zur Normalität zurückkehren kann.

Am 15. April verständigt sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten auf erste Lockerungen. Merkel spricht von einem "zerbrechlichen Zwischenerfolg". Geschäfte bis 800 Quadratmeter sollen wieder öffnen, die Schulen soll schrittweise wieder mit dem Unterricht beginnen. Es wird empfohlen, Mundschutz in der Öffentlichkeit zu tragen.

Die Kontaktsperren bleiben aber vorläufig bestehen, Großveranstaltungen werden bis Ende August untersagt.

Dauer 3:03 min Angela Merkel zu den Lockerungsmöglichkeiten in der Corona-Krise Angela Merkel zu den Lockerungsmöglichkeiten in der Corona-Krise

Spahn: Beherrschbarer Ausbruch

Optimismus verbreitet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 17. April. Auf der Bundespressekonferenz spricht er davon, dass die Epidemie in Deutschland inzwischen ein "beherrschbarer Ausbruch" sei.

Am 20. April macht Bayern das Tragen von Schutzmasken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht. Es ist damit das dritte Bundesland nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Vom 27. April an gilt die Maskenpflicht in allen Bundesländern.

In Rheinland-Pfalz öffnen die Schulen am 27. April, eine Woche später ziehen die meisten Bundesländer nach, allerdings mit vielen Einschränkungen und zunächst nur für die Jährgänge, die vor einem Abschluss stehen.

Bund gibt Verantwortung an Länder ab

Angesichts sinkender Infektionszahlen wächst die Ungeduld in den Ländern. Von einheitlicher Krisenfront kann keine Rede mehr sein. Am 6. Mai beschließen Kanzlerin und die Ministerpräsidenten weitreichende Lockerungen. "Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen vorsichtig bleiben", sagt Merkel.

Es gibt aber eine "Notbremse" des Bundes: Sollten die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner ansteigen, dann können regionale Beschränkungen verhängt werden. So will man mögliche "Hotspots" schnell bekämpfen.

Am 15. Mai werden die Quarantäne-Regeln für die Einreise nach Deutschland wieder gelockert. Nordrhein-Westfalen macht den Anfang, weitere Bundesländer folgen. Für EU-Staaten entfällt beispielsweise die 14-tägige Quarantänepflicht.

Am 27.Mai mahnt die Kanzlerin nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten aus den östlichen Bundesländern: "Wir leben immer noch am Anfang der Pandemie. Wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament bis jetzt. Aber wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen."

Proteste nehmen zu

In der Bevölkerung mehren sich die Proteste gegen die Beschränkungen. Allein in Stuttgart demonstrieren am 9. Mai Tausende auf dem Wasen-Gelände. Die Motive der Demonstranten sind sehr unterschiedlich.