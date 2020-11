Donald Trump ist an Covid-19 erkrankt. Da könnte das TV-Duell der Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaft entscheidend werden. Denn vielleicht ist es heute Abend die letzte Zweier-Debatte vor der Wahl.

Kamala Harris von den Demokraten und Mike Pence von den Republikanern machen sich bereit für das TV-Duell im US-Fernsehen. Da Trump sich mit dem Coronavirus infiziert hat, dürfte der Vizepräsident im Fokus stehen. Die Reisen von Mike Pence in die US-Bundesstaaten Nevada und Utah in den vergangenen Tagen werden vermutlich ein Thema sein, sagt Cathryn Clüver Ashbrook, deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Da stelle sich die Frage, ob Pence nicht wegen der Covid-19-Erkrankung des US-Präsidenten in der Nähe des Weißen Hauses hätte bleiben sollen, ergänzt sie im SWR.

Pence wegen Corona-Pandemie im Nachteil

Auf Mike Pence wartet im TV-Duell nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin ein hartes Stück Arbeit. In seiner Funktion als Leiter der Corona-Taskforce der US-Regierung werde er sich unangenehme Fragen gefallen lassen müssen, warum sich der Präsident und mehr als 20 Personen, die dem Weißen Haus nahestehen, mit dem Virus infiziert hätten.

Mike Pence SWR

Als Auslöser gelte die Vorstellung von Amy Coney Barrett, die Trumps Kandidatin für den Supreme Court ist. Am vergangenen Samstag war deshalb im Rosengarten des Weißen Hauses die republikanische Partei-Elite zu Gast. "Das sieht für Pence nicht besonders gut aus, wenn im Herzen der Republik gerade Corona grassiert", ergänzt Ashbrook.

TV-Duell als Sprungbrett ins Weiße Haus?

Kamala Harris dpa Bildfunk picture alliance/Gerry Broome/AP/dpa

In der Debatte heute Abend gehe es aber auch um die politische Zukunft von Kamilla Harris oder Mike Pence. "Wir haben einen kranken Präsidenten im Weißen Haus", sagt die Politikwissenschaftlerin. Hinzu komme das Alter der beiden Präsidentschaftskandidaten. Donald Trump ist 74, Joe Biden 77 Jahre alt. Das TV-Duell solle deshalb auch Aufschluss darüber geben, ob einer der beiden Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft den Präsidenten "politisch beerben könnte."