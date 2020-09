per Mail teilen

Zum Weltkindertag haben Kinder vor dem Reichstag in Berlin mehr Klimaschutz gefordert - und die Aufnahmen von mehr Flüchtlingskindern. Sie präsentierten ein großes Kreidebild und Plakate. Ähnliche Aktionen gab es auch in anderen Städten. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sprach sich dafür aus, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Das haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, ein Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) liegt aber zur Zeit auf Eis. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, sagte, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei es besonders wichtig, Kindern zuzuhören, denn viel zu schnell würden ihre Belange übersehen. Ihr Wohl sei die entscheidende Größe für die Zukunft der Gesellschaft.