Der weltweite Kampf gegen den Hunger ist in Gefahr. Die Welthungerhilfe hält es für möglich, dass bis 2030 Dutzende Länder bei dem Ziel versagen, das Hunger-Problem einzudämmen. Wenn sich nichts ändere, werde das in 37 Staaten der Fall sein, sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme. Sie hat in Berlin den Welthunger-Index vorgestellt. Die Corona-Pandemie wirke bei dem Thema wie ein Brandbeschleuniger, so Thieme. Die Lage verschlimmere sich aber auch durch bewaffnete Konflikte, Vertreibungen und den Klimawandel.