Der für heute geplante Weltcup-Riesenslalom der Herren im italienischen Santa Caterina Valfurva ist abgesagt worden. Grund sei starker Schneefall, teilte der Ski-Weltverband Fis mit. Das Rennen wurde auf morgen verschoben. Auch die beiden Super-G-Rennen der Frauen in St. Moritz wurden wegen hoher Lawinengefahr abgesagt. Die Skifahrerinnen starten stattdessen in zwei Wochen in Val d'Isere ihre Weltcup-Saison.