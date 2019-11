Bald leben fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Vor allem arme Länder wachsen rasant. Warum trotzdem kein Grund zur Sorge besteht, erklärt eine Bevölkerungs-Wissenschaftlerin.

Fast acht Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde, im Jahr 2050 werden es fast zehn Milliarden sein. Viele leben in Armut, mit schlechtem Zugang zu Bildung, Nahrung, Gesundheit. Eine Konferenz der Vereinten Nationen beschäftigt sich seit Dienstag mit der Frage, was gegen das Bevölkerungswachstum getan werden kann.

"Man kann einen starken Zusammenhang zwischen Armut und Kinderreichtum sehen" Ann-Kathrin Schewe vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Wo Not groß ist, wächst die Bevölkerung, sagt Wissenschaftlerin Ann-Kathrin Schewe im SWR: In armen Ländern gibt es kaum soziale Sicherungssysteme. Deshalb entscheiden sich Paare für kinderreiche Familien. Der Nachwuchs sichert die Altersversorgung und arbeitet von früh an mit. Außerdem ist die Säuglingssterblichkeit in diesen Ländern hoch und die Eltern können nicht damit rechnen, dass alle Kinder überleben. Wo die Kindersterblichkeit sinkt, sinkt mit zeitlicher Verzögerung auch die Geburtenrate, so Schewe.

Sexuelle Aufklärung

Die UN-Konferenz in Nairobi stellt die sexuelle Aufklärung von Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Konferenz. Vor allem die katholische Kirche ist gegen Verhütung. Am Konferenzort protestieren christliche Gruppen. Aber ist das Bevölkerungswachstum überall dort hoch, wo die Bevölkerung mehrheitlich christlich ist? Das gelte nicht pauschal, sagt Bevölkerungsexpertin Schewe und verweist auf Südamerika. Trotz starkem Katholikenanteil werde verhütet. Doch es gibt auch das Gegenbeispiel: in Afrika, südlich der Sahara sei die Ablehnung moderner Verhütung groß: "Dort sind die Menschen noch traditioneller und religiöser geprägt."

Dauer 3:28 min Wie eng wird es 2050 auf der Erde? Ann-Kathrin Schewe vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern

Droht Überbevölkerung?

Die Wissenschaftlerin Schewe warnt vor Schwarzmalerei: tatsächlich wachse die Bevölkerung im südlichen Afrika derzeit am schnellsten. Hier muss nach Einschätzung Schewes in kurzer Zeit viel geschehen, um einen Wandel herbeizuführen.

"Länder wie Nigeria haben drastische Wachstumsschübe zu erwarten." Ann-Kathrin Schewe vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

In fast allen anderen Weltregionen gebe es dagegen große Fortschritte. China, das bevölkerungsreichste Land der Erde, werde 2050 bereits schrumpfen. Auch das globale Wachstum hat sich nach Auskunft Schewes abgeschwächt. In vielen Ländern hätten Frauen schon jetzt rechnerisch weniger als 2,1 Kinder. Das ist der Wert, ab dem eine Bevölkerung wächst.