Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch fordert der Weltärztebund schnelles Handeln und Einheitlichkeit - bei Plänen zur Lockerung des Lockdowns und auch beim Streitthema Schule.

In der Diskussion um Schulöffnungen in der Corona-Krise muss laut Professor Frank Ulrich Montgomery, dem Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes, zuallererst der Wechsel von Präsenz und Digitalunterricht besser definiert werden.

"Ich glaube, dass die Kultusminister völlig versagt haben bei der Digitalisierung der Schulen. Das ist ein Witz. Da lachen sich manche Entwicklungsstaaten tot, was wir an Digitalisierung an den Schulen hingekriegt haben." Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes

Man könne die Digitalisierung bundeseinheitlich besser regeln, "aber das muss dann auch geschehen und nicht wieder alles zerredet und kleingehackt werden."

Neben der Digitalisierung sei es auch wichtig, Hygienepläne zu erstellen, und diese "auch umzusetzen. Mein Wunsch wäre, sie bundesweit relativ gleich einzusetzen."

Separate Stufenpläne für jedes Bundesland sind "Unsinn"

Auch bei den vielen Stufenplänen, die vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch erstellt wurden, wünscht sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes Einheitlichkeit: "Es ist gut, dass wir Pläne entwickeln, wann wir was, wie, wo öffnen können. Aber was ich schon wieder schrecklich finde, ist, dass jedes Land und jeder Ministerpräsident seinen eigenen Stufenplan machen muss. Was soll denn der Unsinn?"

Das Virus verhalte sich auf der ganzen Welt ziemlich gleich und nicht in Schleswig-Holstein anders als in Mecklenburg-Vorpommern. "Deswegen brauchen wir einen einheitlichen Stufenplan."