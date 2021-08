per Mail teilen

Kein Urlaubsziel ist coronafrei, die Ansteckungslage kann sich permanent ändern. Deshalb sollten Reisende jetzt die Rückkehr nach Hause im Blick haben und sich gut informieren.

Als Regionen mit hoher Ansteckungsgefahr gelten momentan beispielsweise Spanien, Portugal, die Niederlande, Ägypten und Großbritannien. Sie sind sogenannte Hochinzidenzgebiete. Rückkehrer aus diesen Gebieten müssen in Quarantäne, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Alle müssen eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.

Als Risikogebiet eingestuft werden Frankreich, Dänemark, Irland oder Malta. Auch hier gilt für Rückkehrer die Pflicht zur Einreiseanmeldung. Das negative Testergebnis einer befugten Stelle, der Impf- oder Genesungsnachweis befreien von Quarantäne.

Zu dem Formular: www.einreiseanmeldung.de gibt es auch noch detailierte Informationen auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.htm

Folgende Informationen sollten Reisende vor Antritt einer Reise auf den Seiten des Auswärtigen Amtes und des Robert Koch Instituts abrufen:



Keine Risikogebiete sind momentan (Stand 28.07.21) Österreich und Italien.

Generell gilt: Wer fliegt, muss eines der drei Gs erfüllen: Getestet, Genesen, Geimpft. Derzeit plant die Bundesregierung offenbar, diese Einreiseregelung bereits ab dem 1. August einzuführen und zwar für jeden Reiseweg, ob per Auto, Bahn oder Flugzeug.

Kann man Reisen stornieren, weil das Urlaubsland auf einmal Hochinzidenzgebiet wird?

Dazu erklärte der Deutsche Reiseverband: Wenn das Urlaubsland zum Corona-Hochinzidenzgebiet wird, heißt das nicht, dass Kunden automatisch das Recht haben, den Urlaub kostenlos zu stornieren. Für ein kostenloses Storno müssen – laut einer EU-Richtlinie –„außergewöhnliche und unvermeidbare Umstände am Reiseziel“ vorliegen, die die Reise erschweren oder unmöglich machen. In der Reisebranche ist man der Meinung, so berichtet SWR-Wirtschaftsredakeurin Geli Hensolt, dass das bei Corona nicht gilt. Allerdings: Rechtlich ist das noch nicht eindeutig geklärt. Momentan sind Kunden deshalb auf den guten Willen des Reiseveranstalters angewiesen. Vielleicht erlaubt der Reiseveranstalter eine Umbuchung oder erstattet einen Teil des Preises freiwillig. Wenn nicht, hat man schlechte Chancen, Geld zurückzubekommen – und das gilt sowohl für individuell zusammengestellte Reisen wie auch für Pauschalurlauber, betont die SWR-Wirtschaftsredakteurin.