Rund 90 weitere Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten jetzt die Zugänge zur landeseigenen Online-Plattform „Schulcampus Rheinland-Pfalz“. Das teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit. Die Plattform war zuvor in einer Pilotphase an rund 50 Schulen getestet worden. In den nächsten Monaten können weitere Schulen in Rheinland-Pfalz die digitale Plattform beantragen. Sie bündelt alle digitalen Unterrichtswerkzeuge für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler an einem Ort.