per Mail teilen

Nach der überraschenden Amtseinführung des belarussischen Staatsoberhauptes Alaksandr Lukaschenko will die Opposition weiter gegen ihn demonstrieren. Sie wirft ihm Betrug bei der Präsidentschaftswahl im August vor - seitdem kommt es immer wieder zu Massenprotesten. Lukaschenko ist am Vormittag ohne Staatsakt und ohne Vorankündigung in der Hauptstadt Minsk als Präsident vereidigt worden.