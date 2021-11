Dunkler Stern über dem Weihnachtsmarkt

Mit Freude und Sorge sieht Martin Rupps den Weihnachtsmärkten entgegen. Er selbst bleibt wegen Corona weg, versteht aber alle, die sich anders entscheiden.

In Mainz stehen schon die Buden für den Weihnachtsmarkt. Ich frage mich, ob ich mich darüber freuen oder ärgern soll. Freuen auf die Geselligkeit nach fast zwei kontaktarmen Jahren und auf den Lichterglanz im grauen, dunklen Herbst. Oder ärgern, weil solche Märkte Superspreader für das Coronavirus sind. Es startet gerade – noch vor der Weihnachtsmarkt-Saison – so richtig durch. Heftiger denn je.

Die hohen Corona-Inzidenzzahlen verunsichern Weihnachtsmarkt-Beschicker und -Besucher. Einzelne Städte und Gemeinden haben ihren Weihnachtsmarkt bereits abgesagt. SWR

Noch mehr in der Zwickmühle stecken Frauen und Männer, die dieser Tage über den Weihnachtsmarkt in ihrer Stadt oder Gemeinde entscheiden müssen. Ob er stattfinden darf und wer Zutritt hat. Kritik, sogar berechtigte, ist ihnen in jedem Fall sicher. Bei konkurrierenden Grundrechten – hier Freiheit versus körperliche Unversehrtheit – gibt es kein Richtig oder Falsch, nur eine Abwägung für den Augenblick.

Mainz ist im zweiten Corona-Herbst voller Menschen - nicht nur am Wochenende, auch an den Werktagen. Die Menschen genießen die zurückerhaltene Freiheit. Ich mag es ihnen nicht verdenken, mir geht es genauso. Ich freue mich auch für Einzelhändler und Gastronomen, dass sie wieder Geld verdienen dürfen. Doch während ich diese Zeilen schreibe, steigt ein mulmiges Gefühl in mir auf. Weihnachtsmarkt-Freuden inmitten der Pandemie, da Ärzte und Pflegende in Krankenhäusern am Limit sind?

Mein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt fällt, glaube ich, dieses Jahr aus, doch ich kann es gut verstehen, wenn Sie sich anders entscheiden.