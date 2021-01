per Mail teilen

Längere Weihnachtsferien, dafür kürzere Oster- und Sommerferien? Das haben Unionspolitikern vorgeschlagen. Ihr Argument: So könnte besser für die Sicherheit der Schüler gesorgt werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß aus Hamburg fordert, um Schülerinnen und Schüler besser zu schützen, solle über eine Verlängerung der Weihnachtsferien "um zwei bis drei Wochen" nachgedacht werden. Das sagte er der Zeitung "Bild."

Der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger, der selbst Arzt ist, will noch mehr. Er könne sich sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien vorstellen - mit entsprechender Kürzung über Ostern und im Sommer.

Virologen brachten längere Weihnachtsferien ins Spiel

Bereits vor Schuljahresbeginn hatte Christian Drosten mit mehreren anderen Virologen in einer gemeinsamen Stellungnahme vor einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko an Schulen gewarnt. Vor allem in den Wintermonaten sei ein weiterer Anstieg der Infektionen möglich. Um die Infektionsaktivität zu verringern, brachten die Virologen auch eine Ausdehnung der Weihnachtsferien ins Spiel.

Kultusministerkonferenz am Freitag

Die Kultusministerkonferenz will sich am Freitag mit dem Thema beschäftigen, kündigte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), an. Sie betonte, das Thema müsse auch im Hinblick auf anstehende Abschlussprüfungen disktutiert werden.

Eisenmann lehnt Vorschlag ab

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lehnte den Vorschlag ab. Er sei zu kurz gedacht - auch bei längeren Weihnachtsferien sei der Winter Ende Januar noch nicht vorbei. Und auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wies den Vorschlag zurück. Damit würden Kinder und Eltern verunsichert.

Ähnlich argumentiert FDP-Fraktionsvize Christian Dürr: "Eine kurzfristige Verlängerung der Winterferien würde die Planung von Millionen Familien kaputtmachen. In diesem Jahr gab es genug Schulausfall. Die Kinder müssen die Inhalte nachholen und das dürfen wir nicht immer weiter nach hinten verschieben." Die Union wolle nur davon ablenken, dass sie kein Konzept für die Schulen in der Corona-Krise habe.