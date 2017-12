Weihnachtsbotschaften der Kirchen Schicksal der Flüchtlinge nicht vergessen

In Rom hat der Papst dazu aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene willkommen zu heißen. In Deutschland haben die christlichen Kirchen mehr politisches Engagement und Gottvertrauen angemahnt.

Papst Franziskus küsst bei der Weihnachtsmesse im Petersdom im Vatikan das Christuskind.

Auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Franziskus vor Zehntausenden Gläubigen seine Weihnachtsbotschaft verkündet. Darin rief er die Welt zum Frieden auf.

Franziskus erinnerte unter anderem an das Schicksal von Kindern in Krisenländern wie Syrien, dem Irak und dem Jemen. Viele Kinder seien gezwungen, ihre Länder zu verlassen und allein unter unmenschlichen Bedingungen zu reisen. Sie würden zu einer einfachen Beute von Menschenhändlern, beklagte der Papst.

"urbi et orbi"

In seiner Weihnachtsbotschaft kritisierte er auch, dass in vielen Ländern die Wirtschaft allein auf Wachstum ausgerichtet sei und so die Sozialgefüge und die Umwelt zerstöre. Im Anschluss an seine Predigt spendete Franziskus den Segen "urbi et orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

In der Christmette im Petersdom hat der Papst aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene willkommen zu heißen. Franziskus verglich in seiner Predigt Flüchtlinge mit Maria und Josef, die in der biblischen Geschichte in Bethlehem keine Bleibe fanden. Der Grund zur Flucht sei häufig allein die Hoffnung zu überleben.

Für Frieden und Gerechtigkeit

Die katholischen und evangelischen Bischöfe in Baden-Württemberg haben die Menschen in ihren Weihnachtspredigten dazu aufgerufen, sich stärker für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Der katholische Bischof Gebhard Fürst warnte in seiner Predigt im Rottenburger Dom vor wachsenden Ressentiments gegenüber jüdischen Mitbürgern.